Geen duidelijkheid over toedracht dood agent Spa

De Nederlander die is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij het doodschieten van een agent in Spa is zondagmiddag verhoord. Dat verhoor heeft justitie niet meer duidelijkheid gegeven over de toedracht van het incident, meldde het parket in Luik.

Het verhoor is opgeschort tot maandag. Later die dag wordt de Nederlander aan de onderzoeksrechter voorgeleid.

De aangehouden man maakte deel uit van een groepje van drie Nederlanders dat de toegang zou zijn geweigerd tot een café. De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten. Volgens het parket werd de politieman doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte, Ivo T. ook de schutter is.