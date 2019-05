Geen duidelijke winnaar Thaise verkiezingen

De Thaise parlementsverkiezingen hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Uit de langverwachte uitslagen blijkt dat de pro-militaire partij Palang Pracharat steun van een andere partij nodig heeft om zittend leider Prayuth Chan-ocha weer tot premier te laten benoemen.

Thaise kiezers gingen in maart naar de stembus voor de eerste landelijke verkiezing sinds militairen in 2014 de macht grepen. De pro-legerpartij blijkt nu 115 zetels te krijgen en de belangrijkste oppositiepartij Pheu Thai 136 in het Huis van Afgevaardigden. Dat heeft in totaal 500 zetels.

Er is ook een hogerhuis met 250 zetels, de Senaat, dat ook mag meestemmen over wie de premier wordt. Dat betekent dat Palang Pracharat een voordeel heeft, want de militairen benoemen alle senatoren. Die gaan vermoedelijk niet voor een kandidaat van de oppositie stemmen.

De pro-legerpartij heeft volgens waarnemers maar 126 zetels in het lagerhuis nodig om een premier te kunnen benoemen, veel minder dan de oppositie. Die heeft al kritiek geuit op de wijze waarop de zetelverdeling tot stand is gekomen en overweegt juridische stappen.