‘Geen doofpot’ na dood Slowaak in Belgische politiecel

De Hoge Raad voor Justitie (HRJ) in België heeft geen „pogingen om wat dan ook achter te houden” kunnen vaststellen in de zaak van de Slowaak die twee jaar geleden omkwam in een politiecel. De raad, die externe controle uitoefent op de werking van justitie in het land, sluit daarom het bijzonder onderzoek naar het optreden van politie en justitie rond de dood van Jozef Chovanec op de luchthaven van Charleroi in 2018 af.

De zaak-Chovanec kwam in opspraak eerder dit jaar toen er bedenkelijke beelden opdoken van de behandeling van de 38-jarige Slowaak tijdens diens laatste uren. Een politieman zat minutenlang lachend bovenop de arrestant en een agente bracht de Hitlergroet. De beelden brachten onder anderen de Vlaamse minister-president Jan Jambon, die de zaak destijds als verantwoordelijk minister niet serieus genoeg zou hebben genomen, in verlegenheid.

De HRJ startte in september een onderzoek naar het handelen van politie en justitie terwijl het gerechtelijk onderzoek nog loopt. In het afsluitend rapport stelt de raad dat er „in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht wordt naar de waarheid”. Maar er kunnen wel lessen worden getrokken uit de zaak-Chovanec en er komen daarom aanbevelingen.