In de dierentuin van Chester in het noordwesten van Engeland heeft zaterdag een grote brand gewoed. Alle dieren konden tijdig in veiligheid worden gebracht en ook alle bezoekers werden geëvacueerd.

De brand brak uit in het ‘Monsoon Forest’, een overdekt verblijf waar onder meer krokodillen, Sumatraanse orang-oetans, makaken en exotische vogels leven. De oorzaak is mogelijk kortsluiting geweest.

In de dierentuin verblijven ongeveer 21.000 dieren.