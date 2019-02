Geen controle op criminelen bij no-dealbrexit

Groot-Brittannië heeft geen zicht meer op gevaarlijke criminelen als het land na een no-dealbrexit geen toegang meer heeft tot Europese informatie over veroordelingen. Daarvoor waarschuwt het hoofd van het Britse bureau dat de strafbladen beheert, Rob Price, in de krant The Independent.

De Europese data zijn volgens Price van doorslaggevend belang bij beslissingen om buitenlandse verdachten aan te klagen of vrij te laten. „Dat zullen we ooit aan het publiek moeten uitleggen en we moeten dat misschien zelfs ooit tegen slachtoffers en getuigen zeggen.”

Het bureau vraagt zeshonderd keer per dag strafbladen op bij andere landen, waarvan twee derde bij Europese partners. Binnen de Europese Unie komt die informatie veelal binnen enkele dagen, maar buiten de EU duurt dat soms meer dan honderd dagen of komen er helemaal geen gegevens.