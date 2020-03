Geen bezoek meer toegestaan in verpleeghuizen Noordrijn-Westfalen

Er mogen vanwege het coronavirus in principe geen bezoeken meer worden gebracht aan verpleeghuizen in het Duitse Noordrijn-Westfalen. Dat is alleen in uitzonderlijke gevallen nog toegestaan, zei premier Armin Laschet van de aan Nederland grenzende deelstaat vrijdag.

Noordrijn-Westfalen, de Duitse deelstaat met meeste inwoners, is in het land het zwaarst getroffen door het virus. De krant Rheinische Post bericht dat bij zeker 1264 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet. Het gaat volgens de krant om 0,007 procent van alle inwoners van de deelstaat.

De autoriteiten in de staat nemen drastische maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Scholen en kinderdagverblijven moeten sluiten en vakbeurzen kunnen niet doorgaan.