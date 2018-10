„Geen bewijs tegen Kavanaugh in FBI-rapport”

Het FBI-rapport over de beschuldigingen tegen de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh heeft geen bewijs opgeleverd voor die aantijgingen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van regeringsfunctionarissen, maar het was niet duidelijk of die het hele rapport hadden ingezien.

De FBI heeft verslagen van verhoren bij het Witte Huis ingeleverd en senatoren van de juridische commissie krijgen die binnen enkele uren onder ogen. Mogelijk dat die wel bewijs zien. Verwacht wordt dat de commissie vrijdag stemt over de voordracht van Kavanaugh.

Vorige week vrijdag besloot de commissie de stemming uit te stellen en de FBI onderzoek te laten doen naar de beschuldigingen van seksuele misdragingen door Kavanaugh. Dat gebeurde na een dramatische hoorzitting met Kavanaugh en Christine Blasey Ford. Zij zegt door Kavanaugh te zijn aangerand in zijn studietijd.