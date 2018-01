Geen antrax in brief Belgische bewindsman

In de envelop die op het Brusselse kantoor van de Belgische staatssecretaris Theo Francken (Asiel en Migratie) werd afgeleverd zat niet het levensgevaarlijke antrax (miltvuur). Dat heeft analyse van het witte poeder uitgewezen. Volgens het Brusselse parket was de meegestuurde kogelhuls wel echt. Het onderzoek naar de afzender loopt nog.

De ontdekking van de brief met inhoud zorgde voor veel commotie. Er werd een antraxalarm afgekondigd en iedereen werd verzocht het kantoor te verlaten. Uit veiligheidsoverwegingen werd ook de nabijgelegen ambtswoning van premier Charles Michel ontruimd. De brandweer zette de omgeving af met linten. In de loop van de middag werd het alarm ingetrokken. In de envelop zat volgens Belgische media behalve het poeder en huls ook een kaartje met de tekst: „innige deelneming”.

Francken lag de laatste tijd onder vuur vanwege een affaire rond Soedanese asielzoekers, onder meer vanwege getuigenissen dat teruggestuurde mensen zouden zijn mishandeld en zelfs gemarteld. Nadat hij ten onrechte tegen de premier had gezegd dat de repatriëringen voorlopig waren gestopt, wankelde zijn positie. De populaire politicus van de Vlaams-nationalistische N-VA bood excuses aan en kon aanblijven.

Francken denkt zelf dat de envelop verband houdt met deze kwestie. „Ik zit al maanden te zeggen dat men moet stoppen met mij te criminaliseren of er komen mensen op ideeën”, zei hij tegen de VRT. „Daar waarschuw ik al maanden voor.” Hij beschuldigt „bepaalde media” ervan van geen ophouden te weten.

De regering laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar wat mensen die worden teruggestuurd naar Soedan staat te wachten.