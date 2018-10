Geen akkoord op ´brexittop'; onderhandelaars krijgen meer tijd

De 27 EU-leiders geven hun brexitonderhandelaar Michel Barnier meer tijd om met het Verenigd Koninkrijk een akkoord te bereiken over de scheiding en toekomstige relatie met de Europese Unie. Op een speciale ‘brexittop’ in Brussel wist de Fransman de 27 te overtuigen dat een deal met kalmte en geduld mogelijk is maar dat de tijd nog niet helemaal rijp is.

Zodra Barnier meldt dat volgens hem een „beslissende vooruitgang” is geboekt, zal een speciale top bijeen worden geroepen om de deal op het hoogste niveau met de Britse premier Theresa May af te timmeren. Die top zal naar verwachting niet al volgende maand plaatsvinden.

EU-voorzitter Donald Tusk had eerder 17 en 18 november genoemd om de puntjes op de i te zetten, onder voorwaarde dat de gesprekken tussen Brussel en Londen in een „beslissende” fase zouden zijn gekomen. Ondanks intensieve onderhandelingen konden Barnier en zijn Britse tegenhanger Dominic Raab afgelopen weekend echter geen doorbraak bereiken. Het grootste struikelblok is de grens tussen Ierland, dat in de EU blijft, en het Britse Noord-Ierland dat vanaf volgend jaar niet meer bij de EU hoort. Die grens is nu volledig open voor goederen en personen en iedereen wil dat dit zo blijft.

De 27 gaven volgens een EU-bron Barnier hun „volste vertrouwen” in de verdere onderhandelingen. Verscheidene leiders spraken in Brussel hun optimisme over een deal uit. „We zijn niet ver van een akkoord”, zei de Franse president Emmanuel Macron. Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz „is er geen reden de situatie te dramatiseren”.