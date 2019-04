„Geen aanwijzingen Rusland-connectie Trump”

Het onderzoek in de VS van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of leden van zijn campagneteam samenwerkten met Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Dat verklaarde de Amerikaanse minister William Barr donderdag.

Barr gaf een persconferentie kort voordat hij het rapport van de commissie Mueller aan het parlement zou overhandigen. In dat rapport zijn bepaalde passage onleesbaar gemaakt uit veiligheidsoverwegingen.

Barr heeft Trump al eerder vrijgepleit in een zeer beknopte weergave van het lijvige rapport.