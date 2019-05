„Gedwongen sterilisatie Japan tegen grondwet”

De gedwongen sterilisatie van twee Japanse vrouwen was ongrondwettelijk, besliste een rechtbank in Japan dinsdag, maar hun eis voor schadevergoeding werd afgewezen, meldden Japanse media. De vrouwen werden tientallen jaren geleden, toen ze tieners waren, gesteriliseerd op grond van wetgeving die "inferieure nakomelingen" moest voorkomen.

Duizenden mensen werden onvruchtbaar gemaakt. Het ging om lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, mensen met een psychiatrische aandoening of gedragsproblemen. Naar schatting 25.000 mensen werden gesteriliseerd, van wie er meer dan 16.000 geen toestemming voor gegeven hadden. Japan schafte de vlak na de Tweede Wereldoorlog ingevoerde wetgeving in 1996 af.

De zaak van de twee vrouwen waarover de rechter zich dinsdag uitsprak was de eerste in een serie van twintig soortgelijke rechtszaken in heel Japan waarin slachtoffers compensatie eisen en de regering aanklagen voor schending van mensenrechten. Vorige maand werd nog een wet aangenomen om de slachtoffers te compenseren. Waarom de rechter dinsdag toch geen schadevergoeding toewees is niet bekend.