Geduld met ‘coronaovertreders’ in Antwerpen is op

Mensen die in Antwerpen de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus aan hun laars lappen krijgen lik op stuk. Afgelopen weekend werden al enkele honderden boetes uitgedeeld, maar het Openbaar Ministerie in Antwerpen gaat strenger optreden. Het parket dreigt met boetes van 4000 euro. Want „wie de richtlijnen nu overtreedt, doet dat bewust en kwaadwillig”.

In België zijn naast een reis- en samenscholingsverbod tal van andere voorschriften van kracht in verband met de coronacrisis. De tijd van bewustwording is echt voorbij, meldt het OM dinsdag.

Bedrijven kunnen bij overtreding van de regels worden ontruimd of gesloten. Ook kunnen spullen in beslag worden genomen of winsten van bijvoorbeeld een illegaal feestje of geopend café worden afgepakt. Het parket gaat ook optreden tegen de verkoop van medisch en veiligheidsmateriaal tegen woekerprijzen. Celstraffen tot vijf jaar en miljoenenboetes zijn mogelijk.

De top van het landelijke OM heeft ook een hardere aanpak aangekondigd. Boetes van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor winkels kunnen bij negeren van de regels direct worden opgelegd. Bij herhaling volgt een dagvaarding.