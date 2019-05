Gedrag op internet nekt Australische politici

In aanloop naar de Australische verkiezingen sneuvelen de kandidaten bij bosjes door hun gedrag op sociale media. Vrijwel dagelijks trekken kandidaten zich terug vanwege discriminerende of grove opmerkingen die ze vaak jaren geleden op internet deelden.

,,Dit is denk ik een belangrijke les voor jonge mensen: wat je achterlaat op sociale media, zal je achtervolgen’’, constateerde de 29-jarige Labor-politicus Luke Creasey nadat hij zijn kandidatuur had neergelegd. Hij kwam onder vuur te liggen door ongepast geachte seksuele opmerkingen die hij in 2012 op Facebook zette.

Ook diverse rechtse kandidaten hebben zich de afgelopen dagen teruggetrokken. Zo eindigde de verkiezingsstrijd van de liberale Jessica Whelan vroegtijdig toen opmerkingen die ze ooit had gemaakt over ,,vuile moslims’’ aan het licht kwamen. Whelan probeerde zich er nog uit te redden door te beweren dat ze het slachtoffer was van hackers, maar besloot vrijdag de strijd op te geven. Twee partijgenoten gooiden eerder deze week om vergelijkbare redenen het bijltje erbij neer.

De verkiezingen zijn op 18 mei. In de peilingen staat Labor op winst, met een kleine voorsprong op de coalitie van liberalen en conservatieven van premier Scott Morrison.