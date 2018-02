Gedrag kost 44 wethouders baan

Zeker 241 van de 1449 wethouders hebben de afgelopen raadsperiode om politieke redenen het pluche vaarwel moeten zeggen. Daarbovenop waren er 44 wethouders wier positie onhoudbaar werd door hun wangedrag.

Dat bleek woensdag uit een analyse van de uitkomsten van het jaarlijkse wethoudersonderzoek van De Collegetafel door Trouw.

Een op de vijf wethouders vertrok onvrijwillig en voortijdig. In verreweg de meeste gevallen was ruzie in de coalitie de oorzaak, vaak ging het dan over grote projecten, zoals het nieuwe zwembad, de begroting, de zondagsopenstelling van winkels of de bouw van een theater.

Een tweede grote groep wethouders trad af omdat hun bestuurlijke integriteit in het geding kwam. Zij vertoonden onbeleefd, oncollegiaal of onbetamelijk gedrag of kwamen ten val door bijvoorbeeld belangenverstrengeling.

Opvallend zijn de wethouders die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Zo ging PvdA-wethouder Lindeman (45) van Hoogezand-Sappemeer in 2016 mee in een seksueel getint chatgesprek met iemand die zich voordeed als een 14-jarig meisje. Het bleek het een chantagepoging.

Wethouder Auwema van Gemeentebelangen in Noordenveld bekende vorig jaar dat hij op feestjes onder invloed van alcohol de fatsoensgrenzen overschreed.

In Den Helder ging wethouder Visser (Stadspartij) in 2015 over grenzen.

Eind vorig jaar vertrok wethouder Vughts (CDA) uit Rheden vanwege onbetamelijk gedrag.

Wethouder Van Son (Rosmalens Belang) in de gemeente Den Bosch trad in november af omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Dinsdag werd hij door de rijksrecherche gearresteerd in een onderzoek naar het lekken van informatie over de benoeming van de burgemeester in Den Bosch. Hij ontkende dinsdag dit te hebben gedaan, aldus zijn advocate, Esther Vroegh. Van Son maakte geen deel uit van de vertrouwenscommissie.