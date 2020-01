Gedode Iraanse generaal wordt dinsdag begraven

De gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani wordt dinsdag begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Soleimani, de rechterhand van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei, kwam vrijdag door een Amerikaanse raket om het leven in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De dood van Soleimani heeft de spanningen tussen Iran en de VS doen oplopen.

Iraniërs gingen maandag massaal de straat op in hoofdstad Teheran. De Iraanse staatstelevisie sprak zelfs over „miljoenen” mensen. Ze stonden stil bij het overlijden van de generaal en droegen vlaggen en portretten van Soleimani. Ook scandeerden ze „dood aan Amerika”. Een zichtbaar emotionele Khamenei ging de menigte voor in gebed.

Iran heeft gezworen wraak te nemen op de VS. De Amerikaanse president Donald Trump zegt 52 Iraanse doelen te hebben geselecteerd die bij een eventuele wraakactie aangevallen kunnen worden. Verschillende wereldleiders maken zich zorgen over de opgelopen spanningen tussen beide landen.