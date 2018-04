Geding advocaat Trump over huiszoeking

De persoonlijke advocaat van Donald Trump, Michael Cohen, probeert vrijdag voor de rechtbank te voorkomen dat zijn spullen worden onderzocht door de FBI. Die deed eerder deze week huiszoeking in het kantoor en de woning van Cohen, die wordt verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanci├źn.

Cohen kwam onlangs in het middelpunt van de belangstelling te staan toen bekend werd dat hij vlak voor de verkiezing van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld had betaald. Zij beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.