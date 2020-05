Gedetineerden ontsnappen uit Duitse kliniek bij grens Nederland

Twee gedetineerden zijn in Duitsland uit een psychiatrische kliniek ontsnapt nadat ze onder andere een personeelslid hadden gegijzeld. Het gaat om een kliniek in de plaats Bedburg-Hau net over de grens bij Nijmegen. De twee zijn veroordeeld voor berovingen en zijn nog voortvluchtig.

De twee mannen van 38 en 43 overmeesterden maandagavond een verpleger en sloten een andere op. Ze dwongen de verpleger onder bedreiging met keukenmessen de portier te vragen om de deur van het gesloten deel van de kliniek te openen. Ze gingen er vervolgens vandoor in de auto van de verpleger.

De twee gedetineerden zaten sinds oktober en december in de kliniek voor een gedwongen behandeling.