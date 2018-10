Gecrasht toestel Lion Air nog niet gevonden

De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air die zondag neerstortte in de Javazee, is nog niet gevonden. De autoriteiten zetten nu een onderwaterbaken in om het wrak of de romp te vinden. Ook wordt er met sonarboten en een onderwaterdrone gezocht. Het toestel belandde op ongeveer vijftien kilometer van de kust in zee. Het water is daar ongeveer 30 tot 35 meter diep.

Het is nog altijd een raadsel waarom het vliegtuig vlak na de start crashte. De autoriteiten achten de kans klein dat iemand het ongeluk heeft overleefd. Getuigen maken melding van een explosie net voor de crash. Vlucht JT610 was op het moment van het ongeluk onderweg naar Pangkal Pinang, op het eiland Bangka.

Het ongeval is het eerste met de op grote schaal verkochte Boeing 737 MAX. Lion Air, opgericht in 1999, zei dat het vliegtuig, dat sinds augustus in gebruik was, luchtwaardig was, en dat de piloot en de copiloot samen 11.000 uur vliegtijd hadden vergaard.

Met het nu bijna zekere vooruitzicht dat alle inzittenden zijn omgekomen, wordt de crash beschouwd als de op één na zwaarste vliegramp van het land.