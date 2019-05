„Gecrasht Cubaans vliegtuig te zwaar beladen”

Het Cubaanse vliegtuig dat een jaar geleden vlak na de start in Havana neerstortte, was zeer waarschijnlijk te zwaar beladen. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport dat de autoriteiten naar buiten brachten over de ramp van 18 mei 2018. Slechts een van de 113 mensen aan boord overleefde de crash, maar zij overleed later alsnog aan haar verwondingen.

"De vermoedelijke oorzaken van het ongeluk waren de handelwijze van de bemanning en haar fouten bij de berekening van het gewicht en de balans. Dat leidde bij het opstijgen tot het verlies van de controle over het toestel en het neerstorten", aldus de officiële verklaring.

De Boeing 737 van de Mexicaanse vliegmaatschappij Damojh was gecharterd door het staatsbedrijf Cubana de Aviación en op weg naar Holguin in het oosten van Cuba. In eerste instantie werd gedacht dat de ramp te wijten was aan achterstallig onderhoud of een fout van de piloot.