Gecontroleerde explosies bij VS-ambassade

De Londense politie heeft woensdag geen enkel risico genomen met twee voertuigen die waren achtergelaten bij de nieuwe Amerikaanse ambassade in het zuidwesten van de stad. Omdat ze de situatie niet vertrouwde werd besloten met gecontroleerde explosies mogelijk gevaar te bezweren. Onderzoek wees achteraf uit dat er niets aan de hand was.

De politie zei te zijn uitgerukt na een tip over de verdachte wagens. Ze grendelde de omgeving en loodste ambulances en de brandweer naar de buurt met de ambassade. Deze is nog in aanbouw en volgens een woordvoerster waren er geen Amerikaanse diplomaten op de plek aanwezig.