Bij de luchthaven van Luik in België is woensdagavond een leegstaand gebouw uitgebrand. Dat meldt Het Nieuwsblad. De brand is volgens de Belgische krant onder controle. Niemand raakte gewond en er zijn ook geen vliegtuigen beschadigd.

In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien die vanaf het terrein van Liege Airport, ook wel Luchthaven Luik-Bierset, komen. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden.