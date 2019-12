Geboortecijfer Japan gekelderd

Het aantal geboortes in Japan bereikte dit jaar een historisch dieptepunt. Er zijn volgens de autoriteiten 846.000 kinderen geboren, tegenover 918.000 vorig jaar.

Het is de eerste keer in de recente geschiedenis dat het geboortecijfer onder de 900.000 duikt. Dat is niet voorgekomen sinds in 1899 werd begonnen met het bijhouden van die cijfers.

Een functionaris spreekt van de grootste afname van het aantal geboortes sinds 1975. Dat komt onder meer doordat het aantal vrouwen tussen de 25 en 39 jaar is afgenomen.

Het sterftecijfer lag bovendien fors hoger dan het geboortecijfer. Er overleden in Japan 512.000 mensen meer dan er kinderen zijn geboren. Het is de eerste keer dat die kloof zo groot is.