Geboortecijfer China sinds 1949 niet zo laag

Het geboortecijfer in China was vorig jaar het laagst sinds de stichting van de Volksrepubliek China, in 1949. Dat meldt de BBC vrijdag op basis van het Chinese nationale bureau voor statistiek. In 2019 werden ruim 14,6 miljoen baby’s geboren, 580.000 minder dan het jaar ervoor.

Het aantal baby’s in China daalt al jaren. Het land vreest daarom voor een ‘demografische tijdbom’. Dat houdt in dat een kleinere groep werkenden een grotere groep gepensioneerden moet ondersteunen. China probeert het aantal geboortes juist te stimuleren.

Dat was in het verleden anders. In 1979 voerde de Chinese regering het eenkindbeleid in, in de hoop de bevolkingsgroei te vertragen. Echtparen mochten vanaf toen niet meer dan een kind krijgen. In 2015 werd aan dat beleid een einde gemaakt, maar dat heeft niet tot meer geboortes geleid. Volgens deskundigen komt dat vooral doordat veel Chinezen zich financieel maar een kind kunnen veroorloven.