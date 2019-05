Geboortebeperking voor koala’s in Australië

In Zuid-Australië wordt een geboortebeperkingsprogramma voor koala’s ingesteld, ook al geldt het buideldier in de rest van het land als bedreigde diersoort. Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat het dier voor 2050 kan zijn uitgestorven in New South Wales.

De omgeving van Adelaide kampt juist met een overschot aan koala’s, die de plaatselijke begroeiing plunderen. De regio telt naar schatting 200.000 koala’s. "In een bosgebied zijn er 13 koala’s per hectare en we zien nu de ernstige gevolgen van te veel bladverlies", zei een natuurbeschermer tegen de zender ABC. Idealiter zou er maximaal één koala per hectare moeten huizen.

De koala’s krijgen een voor een een hormoon-implantaat dat ze onvruchtbaar maakt.