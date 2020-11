‘Gebeurtenis die vaccin-test in Brazilië stillegde was zelfmoord’

De ernstige bijwerking die ervoor zorgde dat de Braziliaanse gezondheidsautoriteit de proeven met een Covid-19-vaccin ontwikkeld door het Chinese Sinovac opschortte, was een zelfmoord. Dat meldde de Braziliaanse omroep TV Cultura dinsdag.

TV Cultura zei dat het het rapport van de lijkschouwer van de persoon in kwestie had gezien, waaruit bleek dat de vrijwilliger aan de proef een einde aan zijn leven had gemaakt.

De Braziliaanse gezondheidsautoriteit schortte de proeven met het door China ontwikkelde Covid-19-vaccin op na een „ernstige bijwerking” waarbij een vrijwilliger betrokken was, volgens CNN Brasil.

De Chinese medicijnfabrikant Sinovac Biotech begon eind juli met de fase 3-proeven van zijn CoronaVac in samenwerking met het Braziliaanse Butantan Instituut in Sao Paulo, met als doel 130.000 vrijwilligers te werven. Fase 3-onderzoeken zijn de laatste en belangrijkste testfasen voordat wettelijke goedkeuring wordt gevraagd.

De pauze in het testen is een mogelijke tegenslag voor een van China’s toonaangevende vaccinkandidaten. Het komt op het moment dat de Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer maandag zei dat eerste gegevens van zijn eigen coronavirusvaccin meer dan 90 procent effectiviteit toonden.