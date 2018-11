Gebedsdienst voor Khashoggi in moskee Istanbul

De gedode Saudische journalist Jamal Khashoggi is herdacht in Istanbul. Daar verzamelden politici, activisten en anderen zich volgens staatspersbureau Anadolu in de Fatih-moskee voor een symbolische uitvaartdienst.

Khashoggi is begin oktober gedood in het consulaat van Saudi-Arabië in de Turkse miljoenenstad. Hoewel de Saudische autoriteiten dat inmiddels hebben toegegeven, is het lichaam van de journalist niet teruggeven aan de nabestaanden. Khashoggi schreef onder meer voor de Amerikaanse krant Washington Post en was kritisch over de Saudische machthebbers.

De Turkse krant Daily Sabah bericht dat vergelijkbare diensten zijn gehouden in Saudi-Arabië en Indonesië. In dat laatste land zouden meer dan zeshonderd mensen de plechtigheden hebben bijgewoond. „We bidden dat hij rust zal vinden, dat Allah zijn zonden vergeeft en dat degenen die hem hebben gedood daarvoor de prijs zullen betalen”, zei de imam over Khashoggi.