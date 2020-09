Gearresteerde Duitse milieuactivisten in hongerstaking

Een groep Duitse milieuactivisten is in hongerstaking gegaan om te protesteren tegen hun arrestatie. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De zeven betogers werden zondag opgepakt omdat ze een reusachtige graafmachine van de bruinkoolmijn bij Garzweiler hadden bezet. Ze zitten vast in verschillende politiebureaus. Enkelen weigeren behalve voedsel ook water.

De aangehouden mannen en vrouwen van Extinction Rebellion weigeren tot dusver informatie te geven over hun identiteit en hebben hun handen aan elkaar geplakt om het nemen van vingerafdrukken te voorkomen. Een rechter heeft bepaald dat de zeven tot vrijdag worden vastgehouden als ze hun naam niet willen geven. Doen ze dat wel dan volgt vrijlating.

Extinction Rebellion liet weten wakes te gaan houden voor de politiebureaus van Düsseldorf, Bonn en Duisburg. Garzweiler ligt niet ver van de grens met Limburg. In de streek zijn vaak demonstraties tegen de winning van het zeer vervuilende bruinkool.