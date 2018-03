Gazprom start nieuwe procedure in „gasruzie”

Het Russische gasconcern Gazprom heeft een begin gemaakt met het verbreken van de contracten met de Oekraïense staatsenergiemaatschappij Naftogaz. Gazprom is daarvoor naar een arbitrage-hof in Stockholm gestapt, zei de plaatsvervangend chef van Gazprom, Aleksander Medvedev, zaterdag.

De stap is opmerkelijk omdat datzelfde hof Gazprom afgelopen week oordeelde dat Gazprom aan de Oekraïense klant Naftogaz ruim 2 miljard euro moet betalen. Het Russische staatsbedrijf zou nalatig zijn geweest met leveringen van gas richting Oekraïne. Volgens Medvedev zullen andere arbiters de nieuwe zaak behandelen.

De Oekraïense president Porosjenko heeft zijn volk gerustgesteld over de ‘gasruzie’. Hij zei dat Oekraïne niet in de kou komt te zitten, omdat landen in de EU steeds meer gas naar Oekraïne pompen. Oekraïne voerde eerder 4 miljoen kubieke meter gas per dag in vanuit de EU en dat is nu opgelopen tot 29 miljoen kubieke meter per dag, aldus Petrosjenko.

De beheerder van het Oekraïense pijpleidingennetwerk, Ukrtransgaz, heeft zaterdag beklemtoond dat de jongste ruzie tussen Moskou en Kiev over gas geen gevolgen heeft voor de doorstroom van Russisch gas naar de rest van Europa.