Gasten in hotel Beaune uit voorzorg onderzocht

Een groep gasten in een hotel in de Franse plaats Beaune moet op hun kamers blijven, nadat een Chinese man in het hotel was overleden. De man overleed door nog onbekende oorzaak in de nacht van dinsdag op woensdag. Volgens de plaatselijke krant Le Bien Public zou hij een hartaanval hebben gehad.

Maar de autoriteiten nemen geen risico en willen nagaan of er van besmetting met het nieuwe coronavirus sprake is. Ongeveer dertig gasten worden onderzocht. Ze hebben mogelijk contact gehad met de overleden Chinese toerist die vanuit Hongkong naar Frankrijk was gekomen. De overige gasten in het hotel Ibis Beaune Centre mochten wel vertrekken.