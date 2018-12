Een bruidegom is afgelopen weekend neergestoken op zijn eigen trouwfeest in het West-Vlaamse Wielsbeke. Het parket van Kortrijk meldde maandag dat een dronken bruiloftsgast de bruidegom in de hals stak omdat hij geen bier meer kreeg.

Het 55-jarige slachtoffer raakte zwaargewond. De verdachte is aangehouden. Hij is een bekende van de politie.

Na zijn aanhouding zei de verdachte dat hij zo boos was dat hij geen bier meer kreeg, omdat hij een trouwcadeau van 20 euro had gegeven.