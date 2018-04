Door een explosie in de keuken van een restaurant in Genève zijn zaterdag vijftien gewonden gevallen. Een gasfles was ontploft, meldde het Zwitserse persbureau SDA.

Door de explosie waren ook de ramen van het restaurant kapot gesprongen. Personeel van het restaurant en gasten die op het terras zaten, liepen diverse snijwonden op, twee koks hadden brandwonden.