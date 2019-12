Gasexplosie Slowakije eist elf levens

Elf mensen zijn om het leven gekomen door een gasexplosie vrijdag in een appartementengebouw in de stad Presov in het oosten van Slowakije. Ook vielen er door de ontploffing tientallen gewonden.

Het dodental door de explosie stond vrijdag op vijf. De politie meldde zaterdag dat het dodental was opgelopen door de vondst van nog eens zes lichamen in het gebouw met twaalf verdiepingen. De autoriteiten hebben geen aanwijzingen dat er nog mensen worden vermist.

Na de explosie was het complex in brand gevlogen. Ongeveer honderd brandweerlieden waren tot zaterdagochtend bezig met het blussen van de brand.

Over de oorzaak van de explosie zijn geen mededelingen gedaan.