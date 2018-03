Gasexplosie Poznan moest moord verhullen

De gasexplosie met vijf doden in een flat in Poznan is mogelijk met opzet veroorzaakt om een moord te verhullen. Dat heeft het Poolse persbureau PAP maandag bekendgemaakt op basis van informatie van de recherche. „We zijn er voor bijna 100 procent van overtuigd dat een vrouw om het leven is gebracht en de dader de boel in de lucht heeft laten vliegen om sporen uit te wissen”, aldus een bron binnen de autoriteiten.

Door de enorme ontploffing stortten drie van de vier verdiepingen van het gebouw zondagmorgen in. Hulpverleners haalden vijf overleden slachtoffers onder het puin vandaan, 21 mensen raakten gewond. Het internetportaal wpolityce.pl meldde dat onder anderen het lijk van een vrouw was aangetroffen die een gewelddadige dood was gestorven.