Garfieldmysterie op Frans strand opgelost

Breed grijnzend ligt Garfield in de branding op het strand van Le Conquet in het westen van Frankrijk.

Al meer dan dertig jaar spoelen er op de stranden van Bretagne plastic telefoons aan in de vorm van de beroemde cartoonkat Garfield. Zomaar. Uit het niet. Lijkt het.

De strandschoonmaakploeg Ar Vilantsou bombardeerde de Garfieldtelefoon vorig jaar tot hét symbool van plasticvervuiling op de stranden in de Franse regio. De schoonmakers vermoedden al dat de verzopen katten afkomstig waren uit een overboord geslagen zeecontainer. Ze konden hun theorie tot op heden echter niet bewijzen.

Een lokale boer wist zich, na alle media-aandacht voor de schoonmaakcampagne, de eerste Garfieldtelefoon op het strand nog te herinneren. Alweer dik dertig jaar geleden. Ook kon de boer de vermoedelijke bron van herkomst noemen: een grot, alleen bij eb toegankelijk. „We vonden een container in een spleet. Hij stond open en er waren veel zaken weg. Maar er lag een voorraad telefoons.” Leden van de schoonmaakploeg en journalisten van nieuwszender Franceinfo zijn op onderzoek uitgegaan.

Het mysterie is opgelost. De Garfields blijken inderdaad afkomstig uit een zeecontainer die ergens in het begin van de jaren 80 overboord is geslagen in Bretagne. De container ligt in een grot langs de kust. Vol plastic katers.