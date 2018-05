Gap zegt sorry voor ‘onjuist’ China-shirt

Kledingbedrijf Gap heeft excuses aangeboden voor de verkoop van een T-shirt met een ‘onjuiste’ kaart van China. Op Chinese sociale media waren foto’s opgedoken van het kledingstuk, waarop het land zou zijn afgebeeld zonder gebieden als Tibet en Taiwan.

Gap zei in een verklaring dat het kledingstuk in China uit de schappen is gehaald. „Gap Inc. respecteert de soevereiniteit en territoriale integriteit van China”, benadrukte het bedrijf op microblog Weibo. Het kledingbedrijf zei dat een foutieve kaart is afgedrukt op de shirts. „We bieden onze oprechte excuses aan voor deze onbedoelde fout.”

De foto’s van het shirt zouden zijn genomen bij een winkel in Canada. Gap beloofde maatregelen te nemen om dergelijke incidenten voortaan te voorkomen. China annexeerde Tibet in de jaren vijftig. Ook ziet Peking het eiland Taiwan als onderdeel van China.