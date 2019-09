„Gantz wint meer zetels dan Netanyahu”

De Israëlische politicus Benny Gantz van de beweging Blauw en Wit lijkt met 32 zetels één zetel meer te behalen dan de partij van de huidige rechtse premier Benyamin Netayahu, Likud. Dinsdag kozen de Israëli's een nieuw parlement van 120 zetels.

Netanyahu is al dertien jaar lang premier geweest. Hij hoopt aan de macht te blijven, mede omdat hij met rechtszaken over misbruik van macht en corruptie wordt belaagd. De definitieve uitslagen worden woensdagmiddag verwacht.

Met bijna alle stemmen geteld lijkt Netanyahu geen parlementaire meerderheid te hebben, om weer een rechtse, ultranationalistische en religieuze coalitie te smeden. Na de voorgaande stembusgang leek Netanyahu in april verzekerd van een vijfde kabinet-Netanyahu, maar zijn beoogde coalitiepartner Avigdor Lieberman liet het afweten uit onvrede over de groeiende invloed van ultraorthodoxen.

Lieberman van de partij Yisrael Beiteinu (Israël Ons Huis) kan een belangrijke rol spelen bij de vorming van een regering van nationale eenheid, die zich keert tegen ultrarechts of extreem religieus. Maar ondanks winst in deze stembusgang kunnen zijn negen zetels niet de doorslag geven. Gantz en Lieberman hebben er allebei op gehamerd dat het land een seculiere regering van nationale eenheid nodig heeft.

Arabische fracties

Gantz heeft intussen gesproken met Ayman Odeh, de leider van de Arabische fracties die de verkiezingen van dinsdag ingingen met één lijst, de Gezamenlijke Lijst. De twee hebben afgesproken elkaar snel te ontmoeten.

De Gezamenlijke Lijst van Ayman Odeh heeft naar verwachting zeker twaalf zetels in de wacht gesleept, mede dankzij een voor de Palestijnen met stemrecht hoge opkomst van meer dan 60 procent. In de vorige verkiezingen in april stemde minder dan de helft van de in de staat Israël gediscrimineerde Palestijnen met de Israëlische nationaliteit. Die worden ook Arabische Israëli’s genoemd en vormen ongeveer een vijfde van de bevolking.

