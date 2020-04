Gantz en Netanyahu krijgen twee dagen extra om regering te vormen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en oppositieleider Benny Gantz hebben van de president twee dagen langer de tijd gekregen om een regering te vormen. De deadline hiervoor liep om 23.00 uur Nederlandse tijd af, nog geen uur later was president Reuven Rivlin akkoord met de verlenging.

Gantz heeft van Rivlin het mandaat gekregen om een regering te vormen. Rivlin stemde in met de verlenging omdat de twee politieke leiders aangaven dicht bij een akkoord te zijn.

In Israël is al meer dan een jaar sprake van een politieke patstelling. Het afgelopen jaar zijn de Israëliërs drie keer naar de stembus gegaan. Geen van de verkiezingen leverden een winnaar met een meerderheid in het parlement op en onderhandelingen tussen Netanyahu en Gantz liepen steeds op niets uit.

Gantz en Netanyahu lijken nu bereid meer compromissen te sluiten vanwege het coronavirus. In Israël zijn 110 mensen overleden en hebben zeker 11.000 mensen het virus. Een meerderheidsregering kan beter optreden en ze willen voorkomen dat er weer gestemd moet worden.