Gantz eist premierschap eenheidsregering op

De centrum-politicus Benny Gantz die in de Israëlische verkiezingen van dinsdag de meeste stemmen kreeg, wil de premier worden van een regering van nationale eenheid. Hij zei in de campagne al een liberale eenheidsregering te willen die zich verzet tegen de groeiende invloed van orthodoxe joden in de politiek. Zijn grootste rivaal, de rechtse premier Benjamin Netanyahu, regeerde juist met orthodoxen.

Maar Netanyahu zei donderdag een regering van nationale eenheid ook een goed idee te vinden. Hij leed een nederlaag in de stembusgang, maar aast nog steeds op het premierschap.

Ondanks een beroerde campagne van Gantz van het blok Blauw en Wit kwam Netanyahu niet als eerste uit de bus en greep hij naast een meerderheid voor zijn 'gebruikelijke' coalities van zijn eigen rechtse partij Likud met radicale nationalisten en orthodox-joodse extremisten. Dat mislukte in april ook al. Daarna gokte Netanyahu op een herkansing met deze verkiezingen.

Likud blijft twee zetels achter bij rivaal Blauw-Wit

Met bijna alle stemmen geteld staat Likud op 31 zetels en Blauw en Wit als winnaar op 33 zetels in het parlement van 120 zetels. Maar ook Gantz lijkt voor zijn plan geen meerderheid te kunnen krijgen zonder steun uit onverwachte hoek, zoals Likud-parlementariërs die genoeg hebben van 'schandaalpremier' Netanyahu of Arabieren van de Gezamenlijke Lijst.