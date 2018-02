Gambia schort doodstraf op

Gambia wil af van de doodstraf. President Adama Barrow heeft zondag opschorting van eventuele executies aangekondigd. Het West-Afrikaanse land is bezig het herwinnen van zijn internationale reputatie nadat vorig jaar eindelijk afscheid kon worden genomen van de autoritaire leider Yahya Jammeh, die 23 jaar aan de macht was.

De doodstraf is in heel Afrika op zijn retour. Volgens Amnesty International werd in dat vonnis in 2016 nog maar 22 keer ten uitvoer gebracht, tegen 43 in het jaar ervoor. „Ik maak van de gelegenheid gebruik een moratorium af te kondigen voor de doodstraf in Gambia als eerste stap naar afschaffing”, zei Barrow in een toespraak op de 53e verjaardag van de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.