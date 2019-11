Gambia klaagt Myanmar aan om genocide

Gambia heeft bij het Internationaal Gerechtshof van de VN een zaak aangespannen tegen Myanmar vanwege de moord op Rohingya. Myanmar wordt door het West-Afrikaanse land beschuldigd van genocide, zo maakte de Gambiaanse minister van Justitie Abubacarr Tambadou maandag bekend. Myanmar zou de regels die in het Genocideverdrag van 1948 staan niet naleven.

„We hebben zojuist ons verzoek ingediend bij het Internationaal Gerechtshof”, zei Tambadou. „Het doel is om Myanmar ter verantwoording te roepen voor het optreden tegen de eigen Rohingya. Het is een schande voor onze generatie dat we niets doen terwijl er een genocide aan de gang is onder onze ogen.”

Rohingya vormen een moslimminderheid die wordt onderdrukt door de regering van Myanmar. Zeker 700.000 van hen sloegen op de vlucht naar buurland Bangladesh. Daar zitten er veel in overvolle opvangkampen. Om de druk op die kampen te verlagen, stemden duizenden Rohingya in Bangladesh vorige maand in met een verhuizing naar een eiland voor de kust.

Gambia, dat overwegend islamitisch is net als de Rohingya, krijgt steun van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC). Myanmar zelf ontkent de beschuldigingen van genocide, maar de VN en meerdere mensenrechtenorganisaties zeggen dat er wel degelijk sprake is van een volkerenmoord. Ook zouden soldaten zich schuldig maken aan groepsverkrachtingen en brandstichting. Verder worden Rohingya-dorpen volgebouwd met overheidsgebouwen, waardoor het moeilijk is voor slachtoffers om terug te keren.

Zowel Myanmar als Gambia tekende het Genocideverdrag in 1948, dat volkerenmoord verbiedt.