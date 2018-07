Galeriehouder vindt zes werken De Kooning

Een Amerikaanse galeriehouder zegt dat hij in een nalatenschap die hij opkocht zes schilderijen van de van oorsprong Nederlandse kunstenaar Willem de Kooning heeft gevonden en een van Paul Klee. De vondst kan enkele honderden miljoenen euro waard zijn.

David Killen kocht vorig jaar de inhoud van een grote opslagkast met ongeveer tweehonderd kunstwerken die eerder op een veiling geen nieuwe eigenaar had gevonden. De voorraad was van een overleden conservator en zijn eveneens overleden echtgenote.

Killen, die omgerekend ruim 12.000 euro voor de werken betaalde, zei dat hij niet veel van de inhoud verwachtte. „Wat ze me lieten zien was eigenlijk rommel”, zegt hij in Amerikaanse media. Maar toen hij beter keek ontdekte hij de zes werken van De Kooning. De expert Lawrence Castagna zegt dat de werken authentiek zijn.

Willem de Kooning werd in 1904 in Rotterdam geboren. Hij maakte furore vooral in de VS met abstracte werken. De Kooning overleed 1997 op 92-jarige leeftijd. Hij leed aan dementie.