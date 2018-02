Gabriel zegt afspraken af

De nu nog fungerende Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel maakt zich al op voor zijn vertrek nu zijn SPD-partijchef Martin Schulz heeft aangegeven dat hij die post in het nieuwe kabinet wil. Gabriel zegde zeker twee afspraken af bij een veiligheidsconferentie in München.

Een van de afspraken, een toespraak op 17 februari, wordt waarschijnlijk al overgenomen door Schulz. Gabriel zal waarschijnlijk ook bij twee bijeenkomsten van ministers van Buitenlandse Zaken komende week ontbreken.

Gabriel, die zelf een nieuwe termijn als bewindsman wel zag zitten, wordt in Duitse media afgeschilderd als ‘slachtoffer’ van de nieuwe GroKo met Angela Merkel weer als bondskanselier. Hij verdwijnt naar de achterbanken van de partij, heet het, hoewel hij in populariteitspolls altijd in de hoogste regionen te vinden is.

SPD en CDU/CSU kwamen woensdag tot een akkoord over een nieuwe coalitie. Alle leden van de SPD mogen daar nog over stemmen.