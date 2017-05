Gabriel uit kritiek op Trump

Het bejubelde optreden van oud-president Barack Obama in Berlijn heeft vrijdag een vervolg gekregen met kritiek op diens opvolger Donald Trump. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel keurde het beleid van de huidige Amerikaanse president af. Hij wees de eis de uitgaven voor defensie te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product van de hand.

„Wat moet veranderen in Europa en in de wereld, is dat we eindelijk weer eens moeten praten over ontwapening, denuclearisering en beheersing van de bewapening”, zei Gabriel onder luid applaus in de hoofdstad. „Er komt geen stabiliteit en vrede alleen door militair optreden, maar door ontwikkelingshulp en crisispreventie.”

SPD’er Gabriel voegde er nog aan toe dat hij niet eens zou weten wat het Duits leger met 70 miljard euro per jaar zou moeten doen. Zijn partijgenoot Martin Schulz, kandidaat voor het bondskanselierschap, veroordeelde de agressieve manier van omgaan van Trump met Duitsland en Europa tijdens de NAVO-top. „Zo’n vernederende behandeling moet worden afgewezen, zoiets hoeft men niet te accepteren.”