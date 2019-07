Gabriel hekelt nominatie Von der Leyen

Oud-SPD-leider Sigmar Gabriel heeft vraagtekens gezet bij de nominatie van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Voor hem was dat reden geweest de stekker uit de coalitie met CDU/CSU te trekken. „Als Merkel haar heeft benoemd zonder kabinetsbesluit dan is dat een duidelijke overtreding van de regels van de bondsregering en een motief om eruit te stappen”, zei hij woensdag in Spiegel Online.

Het naar voren schuiven van de Duitse minister van Defensie voor de belangrijke functie in de EU, waarvoor Manfred Weber de kandidaat was van de Europese christendemocraten, is volgens sociaaldemocraat Gabriel een „daad van politiek gekonkel zonder weerga”. Duitsland had Von der Leyen via de ministerraad, waarin de SPD de voorkeur gaf aan Frans Timmermans, moeten aanwijzen als commissaris. Elke lidstaat heeft maar een vertegenwoordiger in de EC.