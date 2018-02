Gabriel haalt uit naar Schulz

Ten aanzien van zijn dreigende afscheid als minister van Buitenlandse Zaken heeft Sigmar Gabriel SPD-leider Martin Schulz beschuldigd van woordbreuk. „Wat resteert is eigenlijk alleen spijt over hoe respectloos wij binnen de SPD met elkaar omgaan en hoe weinig een gegeven woord nog voorstelt”, zei Gabriel in een interview in de kranten van de Funke mediagroep.

Gabriel, die vorig jaar plaatsmaakte voor Schulz als partijvoorzitter en kandidaat voor het bondskanselierschap, zei niet precies welke belofte hij had gekregen. Het verhaal gaat dat hij zijn ministerpost zou houden als er een nieuwe coalitie met CDU/CSU zou komen. Toen het zover was claimde Schulz die plotseling, ook al had hij altijd geroepen nooit in een kabinet van Angela Merkel te zullen gaan zitten.

Voor Gabriel dreigt daardoor een val van het politieke toneel, ook al is hij geliefd bij de achterban van de sociaaldemocraten. „Voor mij begint nu een nieuwe tijd. Mijn kleine dochter Marie zei vanochtend ”Niet getreurd, papa. Nu kun je meer tijd met ons doorbrengen. Dat is toch beter dan met die man met al dat haar in zijn gezicht”.”