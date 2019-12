G7 top ‘gewoon’ in Camp David

De top van de belangrijke industrielanden van de G7 vindt volgend jaar „gewoon” plaats in het officiële buitenverblijf van de Amerikaanse president, Camp David in de staat Maryland. Dat heeft Donald Trump dinsdag laten weten in Londen.

Trump wilde het liefst zijn belangrijke gasten ontvangen in zijn eigen golfresort in Florida maar toen hij dat voornemen wereldkundig maakte, stak een storm van kritiek op. Zo dachten tegenstanders dat de president op die manier zou verdienen aan de top. Hij ontkende dat maar zag er toch maar vanaf.

De top is van 10 tot 12 juni.