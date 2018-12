„G20-leiders zijn het eens over hervormen WTO”

De regeringsleiders die deelnemen aan de G20-top in Buenos Aires zijn het eens over de noodzaak om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te hervormen en handelsbelemmeringen weg te nemen. Dat heeft de Russische minister van Financiën Anton Siloeanov zaterdag gezegd. Een hoge EU-vertegenwoordiger meldt dat de onderhandelaars het ook eens zijn geworden over een gezamenlijke slotverklaring.

De regeringsleiders hebben nog niet hun goedkeuring aan de verklaring gegeven, aldus de EU-bron. Wat er precies is afgesproken, moet nog duidelijk worden. Grote twistpunten waren migratie, handel en klimaatverandering.

Later op de dag staat nog een gesprek gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Daarop wordt met spanning gewacht, aangezien de VS en China al langere tijd in een handelsoorlog zijn verwikkeld.