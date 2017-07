G-20 in teken van handel, klimaat en protest

De leiders van de negentien rijkste landen ter wereld plus de EU komen vrijdag en zaterdag in Hamburg bijeen voor de G20-top. Bondskanselier Angela Merkel heeft Nederland als gastland uitgenodigd. Premier Mark Rutte neemt de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) mee.

De Nederlandse delegatie vliegt vrijdagmorgen vroeg in, omdat Rutte als niet-lid van de G20 niet aan de eerste werksessie in het beurscomplex mag meedoen. De premier heeft bilaterale ontmoetingen met de Indonesische president Joko Widodo en premier Lee Hsien Loong van Singapore. Ook Singapore is gastland.

Om 12.30 uur is Rutte wel bij ‘familiefoto’ en vanaf 13.00 uur bij de werklunch, waar groei en handel worden besproken. Om 15.30 uur volgt een sessie over duurzame ontwikkeling, klimaat en energie.

Vanaf 20.30 uur is er een diner en een concert in de gloednieuwe Elbphilharmonie waar Beethovens Negende ten gehore wordt gebracht.

De top wordt zaterdag om 10.30 uur hervat met de onderwerpen Afrika, migratie en gezondheid. Rutte houdt een inleiding over dat laatste thema. ’s Morgens spreekt hij met premier Malcolm Turnbull van Australië.

Na de werklunch om 13.15 uur eindigt de top rond 15.15 uur met een slotverklaring. Rond de top zijn talloze protesten van anti-globalisten en -kapitalisten georganiseerd.