Fujimori weer de cel in

Alberto Fujimori, de oud-president van Peru, is weer teruggebracht naar de gevangenis. Daar moet hij alsnog de resterende dertien jaar van zijn gevangenisstraf uitzitten.

Fujimori was eerder voortijdig op vrije voeten gekomen. Hij kreeg in 2017 op humanitaire gronden gratie van toenmalig Peruaans president Pedro Pablo Kuczynski. Die was net aan een afzettingsprocedure ontsnapt dankzij de steun van Fujimori-getrouwen in het parlement. Het hooggerechtshof draaide de gratie vorig jaar terug. Fujimori belandde vervolgens in het ziekenhuis.

De 80-jarige oud-leider, die in de periode 1990-2000 een rechtse regering aanvoerde, zegt onder meer hartproblemen te hebben. Een medische commissie oordeelde echter dat zijn toestand stabiel genoeg is om het resterende gedeelte uit te zitten van zijn gevangenisstraf van 25 jaar voor fraude en misdaden tegen de menselijkheid.