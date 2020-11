Fransman wil lockdown omzeilen vanwege gevecht

Een Fransman probeerde zich afgelopen weekend aan de lockdown te onttrekken, omdat hij iemand elkaar moest slaan. Dat had hij ingevuld op het verplichte formulier waarop hij de noodzaak om zijn woning te verlaten had omschreven. De politie accepteerde de reden waarom de 39-jarige man op pad ging, echter niet.

Fransen mogen tijdens de lockdown nauwelijks de straat op en moeten, wanneer ze dat wel doen, een document meenemen waarop ze hebben ingevuld hoe laat ze zijn vertrokken en waarom. Een politiepatrouille zag dat een man in het Bretonse Lannion zich probeerde te verstoppen achter een auto. Ze vroegen waarom hij op pad was.

De man toonde het formulier waar hij de noodzaak om zijn woning te verlaten had ingevuld. Hij schreef dat hij om 22.15 uur was vertrokken om een man in elkaar te slaan. Hij had een stiletto bij en had kennelijk gedronken.

De agenten gaven de man een boete van 135 euro omdat ze oordeelden dat de uitleg „geen noodzakelijke reden” was om de coronabeperkingen te negeren. Hij kreeg ook een boete voor openbare dronkenschap en krijgt nog problemen met justitie over zijn mes.